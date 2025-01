Powell diz que Fed está observando novas políticas de Trump e que levará tempo para analisá-las

NOVA YORK (Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta quarta-feira que é muito cedo para dizer o que as políticas do presidente Donald Trump farão e que o banco central norte-americano levará o tempo necessário para avaliar o significado do novo regime de políticas governamentais.

As autoridades do Fed estão "esperando para ver quais políticas serão promulgadas" com o novo presidente.

"Não sabemos o que acontecerá com as tarifas, com a imigração, com a política fiscal e com a política regulatória", disse Powell em uma coletiva de imprensa após a última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto.