Presidente do México sobre tarifas: "Não achamos que isso vá acontecer"

"Não achamos que isso vá acontecer", disse Sheinbaum em sua entrevista coletiva matinal de rotina. "E se acontecer, também temos nosso plano."

No caso que o México considera improvável de os EUA implementarem tarifas contra seu maior parceiro comercial em 1º de fevereiro, o México está preparado para impor tarifas retaliatórias aos Estados Unidos, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto.

As tarifas retaliatórias inicialmente isentariam a indústria automotiva, disseram as fontes, poupando o que se tornou o setor manufatureiro mais importante do México e que está intimamente integrado aos Estados Unidos.

"O México está pronto para aplicar tarifas retaliatórias de 5%, 10%, 20%", disse uma das fontes, uma autoridade do governo mexicano.

"No entanto, ainda estamos em constante diálogo porque os efeitos atingiriam os dois países e empregos em ambos os lados da fronteira seriam colocados em risco", acrescentaram as fontes.

(Reportagem de Diego Ore; reportagem adicional de Raul Cortes)