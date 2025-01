Republicanos da Câmara não conseguem fechar acordo sobre cortes de impostos, apesar da insistência de Trump

"O Partido Republicano precisa se manter unido", disse Trump ao grupo no início de sua reunião na segunda-feira. "Seria diferente se tivéssemos uma... maioria de 30 pessoas. Mas não temos. Temos que ajudar a liderança."

Com os republicanos também possuindo uma maioria de 53 a 47 no Senado, Trump está pressionando os parlamentares a estender seus cortes de impostos de 2017, que devem expirar no final deste ano, fornecer fundos para reforçar a segurança nas fronteiras, deportar imigrantes ilegais e aumentar gastos militares. Somente o custo da extensão do corte dos impostos ultrapassaria 4 trilhões de dólares, de acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, um think tank não partidário.

Trump também pediu que os republicanos aprovassem uma lei para eliminar impostos federais sobre gorjetas, horas extras e benefícios da Previdência Social.

No momento, os republicanos podem se dar ao luxo de perder o apoio de no máximo um membro da Câmara se quiserem aprovar os cortes de impostos em meio ao que se espera que seja uma oposição democrata unida. A reunião desta semana mostrou que a oposição republicana é mais difusa.

O líder do grupo ultraconservador da Câmara, o Freedom Caucus (bancada da liberdade), alertou que o plano poderia não conseguir economizar o suficiente para reduzir significativamente o déficit, uma meta fundamental entre os conservadores fiscais.

"Isso interromperá o processo", disse o chairman do Freedom Caucus, Andy Harris, à Reuters. "Há um amplo grupo de deputados republicanos que acredita que temos que levar muito a sério a redução do déficit."