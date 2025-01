SAIBA MAIS-As ameaças tarifárias de Donald Trump

MÉXICO E CANADÁ: Os dois países foram os maiores parceiros comerciais dos EUA em 2024 até novembro, com o México em primeiro lugar. Trump disse que estava pensando em impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá em 1º de fevereiro, dizendo que elas podem ser necessárias como retaliação pelo tráfico de fentanil e a imigração ilegal.

O Canadá exporta principalmente petróleo e outros produtos de energia, além de carros e peças automotivas como parte da cadeia de fabricação de automóveis da América do Norte. O México exporta vários produtos para os EUA nos setores industrial e automotivo.

CHINA: Trump chamou de "amigável" uma conversa que teve com o presidente chinês, Xi Jinping, mas continuou a ameaçar com tarifas contra a China. No primeiro mandato de Trump, os dois países se envolveram em uma longa guerra comercial que prejudicou ambas as economias.

EUROPA: Trump disse que a UE e outros países têm superávits comerciais preocupantes com os Estados Unidos. Ele disse que os produtos desses países estarão sujeitos a tarifas ou que ele exigirá que eles comprem mais petróleo e gás dos EUA, embora a capacidade de exportação de gás dos EUA esteja próxima do limite.

RÚSSIA: Trump ameaçou atingir a Rússia "e outros países participantes" com impostos, tarifas e sanções se um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia não for fechado em breve.

ÍNDIA/PAÍSES DO BRICS: Durante sua campanha, Trump chamou a Índia de "grande abusadora" do comércio e prometeu usar tarifas para corrigir desequilíbrios comerciais. Ele também ameaçou o grupo de nações Brics -- do qual o Brasil faz parte -- com tarifas se elas não aceitassem sua exigência de se comprometerem a não criar uma nova moeda.