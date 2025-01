Crescimento fraco e sinalização do BCE aumentam confiança de operadores em mais cortes de juros

A decisão veio logo após dados mostrarem que a economia da zona do euro estagnou de forma inesperada no último trimestre de 2024, ficando abaixo das expectativas de uma expansão de 0,1%, conforme dois anos consecutivos de contração na Alemanha pesaram sobre o bloco como um todo.

Isso aumentou o desânimo, uma vez que as ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm prejudicado as perspectivas para a economia já lenta do bloco, embora até agora ele não tenha imposto tarifas universais como se temia.

Operadores ficaram mais confiantes de que o BCE realizará mais três reduções de juros neste ano, esperando agora 73 pontos-base acumulados de cortes até o final do ano, o que significa mais de 90% de chance de três movimentos, aumentando ligeiramente suas expectativas.

Com o bloco enfrentando uma perspectiva fraca, alguns analistas disseram que o BCE terá que cortar os juros abaixo do patamar de 2% que os mercados esperam ver até o final do ano. Isso está de acordo com estimativas para a chamada taxa neutra na zona do euro, que não restringe nem estimula o crescimento.