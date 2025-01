Índice europeceu STOXX 600 fecha em máxima recorde após BCE cortar juros

A decisão veio na esteira de dados que mostram que a economia da zona do euro estagnou inesperadamente no último trimestre. Os operadores agora esperam cerca de 70 pontos-base em cortes nos juros até o final do ano.

A decisão do BCE contrasta com a do Federal Reserve na quarta-feira de manutenção dos juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,9%, registrando seu 10º avanço nas últimas 12 sessões.

As ações do setor imobiliário, sensíveis aos juros, subiram 1,9%, já que os rendimentos dos títulos alemães caíram, com a nota de dois anos atingindo seu nível mais baixo desde 8 de janeiro.

No entanto, os avanços foram limitados pela queda de 10,7% da STMicroelectronics depois que a fabricante de chips da Europa previu que as vendas no primeiro trimestre de 2025 provavelmente cairão ainda mais.

Também contrariando a tendência, o Deutsche Bank caiu cerca de 3,2%, depois que o maior credor da Alemanha registrou queda maior do que a esperada no lucro do quarto trimestre e do ano inteiro de 2024.