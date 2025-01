Microsoft e Meta defendem investimentos expressivos com IA

As ações da Microsoft — amplamente vista como pioneira na corrida da IA devido aos seus laços com a líder do setor OpenAI — recuavam mais de 6 nesta quinta-feira, depois que a empresa disse que o crescimento em seus negócios na nuvem Azure ficará abaixo das estimativas do terceiro trimestre.

"Queremos realmente começar a ver um roteiro claro de como será esse modelo de monetização para todo o capital que foi investido", disse Brian Mulberry, gestor de portfólio da Zacks Investment Management, que detém ações da Microsoft.

A Meta, por sua vez, enviou sinais divergentes sobre como suas apostas em ferramentas alimentadas por IA estavam dando resultado com um quarto trimestre forte, mas uma previsão de vendas sem brilho para o primeiro trimestre. Suas ações subiam mais de 4% nesta quinta-feira.

"Com essas despesas enormes, eles precisam abrir a torneira em termos de receita gerada, mas esta semana foi um alerta para os EUA", disse o analista do Futurum Group, Daniel Newman. "No momento, há muito gasto de capital para IA e pouco consumo."

Há alguns sinais de que os executivos estão tentando controlar as despesas.

A diretora financeiro da Microsoft, Amy Hood, disse que os gastos de capital no terceiro e quarto trimestres permaneceriam em torno de 22,6 bilhões de dólares, um nível visto no segundo trimestre.