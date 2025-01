Nikkei avança com ganhos em ações vinculadas a chips após balanço da Advantest

A Advantest, fornecedora da Nvidia, elevou sua previsão de lucro operacional para o ano inteiro em 37% na quarta-feira, devido à forte demanda por suas ferramentas de teste para chips usados em tarefas de inteligência artificial.

As ações da empresa subiram 3%, após chegarem a registrar alta de 6,9% durante a sessão.

"A Advantest ainda não reconquistou a confiança dos investidores, já que as ações não recuperaram as perdas sofridas nas últimas sessões", disse Suzuki.

As ações da empresa perderam 12,5% até o momento nesta semana, caminhando para sua maior perda semanal desde o final de novembro, já que a crescente popularidade do modelo de IA da startup chinesa DeepSeek colocou em questão as altíssimas avaliações da Nvidia e de outras empresas vinculadas à IA.

Dos 225 componentes do índice Nikkei, 141 ações subiram e 81 caíram, com três sendo negociadas sem alterações.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG não teve operações.