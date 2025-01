Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA recuam mais do que o esperado

Uma pesquisa do Conference Board divulgada nesta semana mostrou que a parcela de consumidores que relatou que os empregos estão "abundantes" caiu para uma mínima de quatro meses em janeiro. A proporção dos que consideraram os empregos como "difíceis de conseguir" foi a mais alta desde outubro.

As empresas têm reduzido as contratações em resposta à política monetária ainda apertada e os empregadores também estão esperando para ver como as políticas do novo governo do presidente Donald Trump, incluindo cortes de impostos, tarifas e deportações, se configuram antes de aumentar o número de funcionários.

Economistas consideram que as políticas de Trump são inflacionárias.

Na quarta-feira, o Federal Reserve manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, depois de reduzi-la em 1 ponto percentual desde setembro, quando o banco central dos EUA iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário.

(Por Lucia Mutikani)