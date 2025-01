Petrobras contratará 1.780 empregados em 2025 em meio à expansão de investimentos

O grupo foi selecionado em processo seletivo cujas provas foram realizadas no ano passado, voltado para cargos de nível técnico, nas vagas do cadastro de reserva.

"Tenho certeza que esses empregados convocados ao longo de 2025 serão fundamentais para novos projetos de investimentos, que desenvolveremos em diferentes áreas da Petrobras nos próximos anos. Temos compromisso com o crescimento da empresa e o desenvolvimento do país", disse a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na nota.

A previsão é que os candidatos admitidos em 2025 sejam direcionados, em sua maioria, para as áreas de Processos Industriais e de Exploração e Produção. O processo seletivo tem cotas de 20% para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras.

Em governos anteriores à gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras fez um amplo programa de demissão voluntária, desligando milhares de empregados, enquanto vendia ativos diversos para focar na produção de petróleo em campos de alta rentabilidade.

Ao assumir o comando da Petrobras, em maio de 2024, Magda Chambriard afirmou que recebeu de Lula a missão de movimentar a economia brasileira.

"As contratações atendem às necessidades da Petrobras em um momento de retomada e expansão de investimentos em várias regiões do país, tendo o comprometimento com o Brasil como um de seus valores", disse a companhia na nota desta quinta-feira.