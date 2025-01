Preço do petróleo fecha em alta

"Estamos nos aproximando do prazo final e as pessoas estão ficando nervosas", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 25% já no sábado sobre as exportações canadenses e mexicanas para os Estados Unidos se esses dois países não encerrarem os embarques de fentanil através das fronteiras dos EUA.

A Casa Branca reafirmou na terça-feira o plano de Trump de impor as tarifas, enquanto na quarta-feira, o indicado do presidente para dirigir o Departamento de Comércio disse que os dois países podem evitar isso se agirem rapidamente para fechar suas fronteiras ao fentanil.

O analista de mercado do IG, Tony Sycamore, no entanto, disse que os operadores já haviam precificado as tarifas de Trump: "(essa é) uma das principais razões pelas quais o petróleo está sendo negociado onde está".

As tempestades de inverno atingiram a demanda dos EUA na semana passada, com os estoques de petróleo nos EUA aumentando em 3,5 milhões de barris, já que as refinarias cortaram a produção. Os analistas esperavam um aumento de 3,2 milhões de barris, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

Do lado da oferta, as últimas sanções impostas pelos EUA a Moscou estão pressionando as exportações de petróleo dos portos ocidentais da Rússia, que devem cair 8% em fevereiro em relação ao plano de janeiro, já que Moscou está aumentando o refino, de acordo com operadores e cálculos da Reuters.