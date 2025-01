Wall St avança com os ganhos da Apple e inflação em linha com o esperado

Por Shashwat Chauhan e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, impulsionados pelos ganhos da Apple após forte previsão de vendas e por uma leitura do indicador de inflação preferido do banco central dos Estados Unidos, em linha com as expectativas de que o Fed vai manter os custos dos empréstimos estáveis.

Os preços nos EUA aumentaram como esperado em dezembro, enquanto os gastos dos consumidores subiram, sugerindo que o Federal Reserve tem margem de manobra para adiar o corte da taxa de juros por mais tempo este ano.