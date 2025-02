Brasil quer propor na COP30 diversidade de raça e gênero como critério para investimento sustentável

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem procurado posicionar o Brasil como um destino privilegiado para investimentos verdes, inclusive lançando um mercado de carbono e emitindo títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional.

No entanto, o retorno do republicano Donald Trump à Casa Branca pode impor desafios para as ambições climáticas do país, potencialmente reduzindo o impacto global da cúpula da ONU em Belém.

Após tomar posse, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris -- tratado internacional que visa a conter o aquecimento global -- e tomou a iniciativa de desmantelar políticas de diversidade, equidade e inclusão no serviço público. Empresas de peso dos EUA, incluindo Google, Meta e Amazon também reverteram suas iniciativas nessa área.

Na entrevista, Reis disse que o governo brasileiro observa com atenção os passos dados pelos Estados Unidos, mas ponderou que os primeiros dias de Trump no comando do país foram marcados por uma instabilidade no cumprimento de promessas de campanha e, por isso, é preciso aguardar para medir seus impactos efetivos.

PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS

Após lançar em 2024 uma plataforma para alavancar investimentos estrangeiros verdes, Reis afirmou que o governo vai implementar neste mês uma nova iniciativa para acelerar a triagem de projetos estratégicos. A plataforma já em funcionamento visa selecionar projetos estruturados em áreas de transformação ecológica e atuar ativamente na busca por investidores internacionais e mecanismos de financiamento. O novo projeto prevê uma parceria entre Fazenda, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e o chamado Conselhão (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável) para turbinar a plataforma. Segundo ela, uma equipe foi contratada para se debruçar sobre projetos voltados à transformação ecológica, além de mapear as barreiras para que eles saiam do papel e propor soluções. O projeto vai vigorar por um ano, mas o plano do governo é chegar à COP30 com o material pronto para que um portfólio mais robusto de potenciais investimentos no Brasil seja apresentado aos participantes da cúpula, disse Reis.