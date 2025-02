Galípolo diz que Pix tem potencial de integração com sistemas globais de pagamento instantâneo

"Os países hoje têm regras diferentes para taxação, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo e para identificar o beneficiário final de transações", disse.

O aprimoramento de pagamentos transfronteiriços foi colocado pelo Brasil como prioridade na presidência do G20 no ano passado, com o objetivo de facilitar a integração de sistemas, reduzir custos e ampliar a transparência.

No evento, Galípolo também afirmou que o Brasil observou grande crescimento das transações com criptoativos nos últimos anos, movimento explicado em 90% por operações com "stablecoins" -- criptomoedas atrelados a ativos reais, como dólar ou euro.

Após dizer que a maior parte do crescimento dessas transações está ligada ao uso dos criptoativos como meio de pagamento, ele ressaltou que o tema cria desafios de vigilância e questões regulatórias.

Em relação ao Drex, moeda digital atualmente em desenvolvimento pelo BC, Galípolo disse que o instrumento poderá trazer eficiência para pagamentos, mas também aprimorar o sistema de crédito com garantias.

(Por Bernardo Caram)