Indicado de Trump para o comércio diz que "tarifa universal" está sendo considerada

Por Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Jamieson Greer, o indicado do presidente Donald Trump para exercer o cargo de representante comercial dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira que está analisando o potencial da implementação de tarifas de importação universais como uma forma de reverter o déficit comercial do país.

"Tarifas universais são algo que deve ser estudado e considerado para ver se é possível reverter a direção do déficit comercial", disse Greer em sua audiência de confirmação no Comitê de Finanças do Senado dos EUA.