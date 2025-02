Taxas futuras de longo prazo sobem com Treasuries e comentários de Lula em foco

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs fecharam em alta para vencimentos de longo prazo nesta quinta-feira, uma vez que os investidores elevaram os prêmios de risco do país diante dos rendimentos altos para os títulos da dívida norte-americana e de comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o cenário econômico.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 14,935%, ante o ajuste de 14,96% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,015%, ante ajuste de 14,996%.