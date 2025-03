Ibovespa avança e supera 129 mil pontos com blue chips; Natura&Co recua

"O Ibovespa segue indefinido no curto prazo, mas a um passo de retomar a trajetória altista", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista.

"Se conseguir ultrapassar...129.600 pontos, retomará a trajetória de alta e abrirá caminho para seguir em direção a 132.300 e 137.469 pontos", afirmaram, citando que, do lado da baixa, encontra suportes em 125.300 e 122.000 pontos.

Da agenda macro, o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado um sinalizador do PIB, cresceu 0,9% em janeiro sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado, acima de expectativas no mercado (+0,2%).

"O IBC-Br corrobora a nossa expectativa de que a economia brasileira passará por um processo de ajuste gradual", afirmaram economistas da Genial Investimentos.

No exterior, Wall Street tinha um viés positivo, com o S&P 500 subindo 0,48%, enquanto agentes continuam contrabalançando dados econômicos com a nova política comercial dos Estados Unidos.

DESTAQUES