Petróleo volta a ultrapassar US$ 70 por aumento de demanda e decisão do Fed

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira, depois que dados do governo dos Estados Unidos mostraram uma redução nos estoques de combustíveis. Entretanto, a decisão do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) de manter as taxas de juros estáveis limitou os ganhos.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,31%, a US$ 70,78 por barril. O petróleo WTI (West Texas Intermediate) nos EUA fechou em alta de 0,39%, a US$ 67,16.

Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram em 1,7 milhão de barris na semana passada, para 437 milhões de barris, segundo dados do governo dos EUA, superando o aumento de 512.000 barris esperado pelos analistas.