Relatório do Orçamento prevê superávit primário de R$15 bi em 2025

BRASÍLIA (Reuters) - O relator do Orçamento de 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), apresentou nesta quinta-feira seu parecer final para o projeto, prevendo um superávit primário de R$15 bilhões nas contas do governo federal neste ano, ante proposta original do Executivo que apontava para um saldo positivo de R$3,7 bilhões.

O texto será discutido nesta quinta pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), responsável por votar o projeto antes da análise final pelo plenário do Congresso Nacional, que tem sessão agendada também para esta quinta.

O saldo positivo nas contas do ano será possível, segundo o documento, após a retirada de R$44,1 bilhões em precatórios do cálculo da meta, exclusão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).