Cyrela vê ROE estável após 2024 melhor que esperado, diz copresidente

A Cyrela apresentou lucro líquido de R$497 milhões no quarto trimestre e de R$1,65 bilhão no acumulado de 2024, dobrando seu lucro trimestral no comparativo anual e aumentando o resultado do ano em 75% ante 2023.

Analistas do Itaú BBA e do Santander definiram os resultados trimestrais como "impressionantes", embora a equipe do Itaú tenha afirmado que o desempenho era esperado.

A alavancagem da companhia medida pela relação entre dívida líquida ajustada e patrimônio líquido ajustado teve uma leve diminuição para 10,3% no trimestre encerrado em dezembro, de 10,7% no quarto trimestre de 2023.

"Não temos planos de aumentar essa alavancagem deliberadamente", acrescentou o diretor financeiro da companhia, Miguel Mickelberg, na teleconferência. "Se aumentar, é por conta do crescimento normal da operação."

Os executivos da incorporadora também disseram ver espaço para a empresa crescer no segmento de baixa renda, com a marca econômica Vivaz. Em 2024, a divisão representou apenas 3% das vendas do grupo.

"A gente já estava pouco a pouco crescendo a Vivaz, mas sem ambição de ser 'gigante' na Vivaz ou de chegar no patamar dos nossos sócios (Cury e Plano&Plano)", disse Horn.