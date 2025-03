Ações da GameStop despencam após estratégia da empresa com bitcoin levantar dúvidas

O anúncio da compra de bitcoin como ativo de reserva de tesouraria gerou uma mini euforia entre traders de varejo, que acompanham atentamente as chamadas "ações meme".

No entanto, a GameStop também anunciou o fechamento de um "número significativo" de lojas adicionais este ano, sinalizando que sua unidade de varejo permanece problemática, apesar das tentativas de retomada.

"Os investidores não estão necessariamente otimistas com o negócio subjacente", disse Bret Kenwell, analista de investimentos da eToro nos Estados Unidos. "Há dúvidas sobre o modelo da GameStop. Se o bitcoin vai ser o pivô, onde isso deixa todo o resto?"

O "timing" da decisão da GameStop de comprar bitcoin também está no radar, já que o preço da criptomoeda subiu quase 27% desde a eleição presidencial norte-americana de novembro, embora tenha caído drasticamente ante picos recordes em meio às incertezas sobre as condições econômicas.

"Por que (a GameStop) esperou tanto tempo se eles estavam indo por esse caminho? Seis meses atrás, nove meses atrás teria feito muito mais sentido", disse Kenwell.

Com as perdas do dia, as ações da GameStop acumulam queda de mais de 23% no ano.