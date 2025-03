Petróleo ultrapassa US$ 74 em meio à redução de oferta e guerra comercial

Os participantes do mercado estavam avaliando a escalada dos riscos da guerra comercial. O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou um plano para implementar tarifas de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir da próxima semana, enquanto as tarifas sobre autopeças começam em 3 de maio.

"O maior vento contrário para o petróleo no momento são as preocupações com as tarifas, e as tarifas podem desacelerar a demanda", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Na terça-feira (25), Trump impôs novas tarifas de 25% sobre os possíveis compradores do petróleo venezuelano.