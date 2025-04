MPF apresenta denúncia contra ex-executivos da Americanas em caso de fraude bilionária

No entanto, uma fonte com conhecimento direto da denúncia disse que 13 pessoas foram denunciadas, incluindo o ex-presidente da Americanas Miguel Gutierrez, apontado como líder do esquema.

A informação sobre a denúncia contra Gutierrez e demais ex-exrcutivos foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela Reuters com a fonte com conhecimento da investigação.

Procurada pela Reuters, a defesa de Gutierrez disse que não irá comentar.

Ele foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, insider trading, manipulação e falsidade idoleológica em uma fraude de quase R$23 bilhões, de acordo com a fonte.

Segundo a reportagem de O Globo, os promotores também apresentaram denúncia contra os ex-executivos de alto escalão da Americanas Anna Saicali, José Timotheo de Barros e Márcio Cruz Meirelles.

O advogado de Timotheo de Barros disse que demonstraria que a acusação foi precipitada e carece de imparcialidade. Um representante de Saicali se recusou a comentar, e um representante de Cruz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.