Acabou o Carnaval: eis o 1º passo para organizar as finanças em 2024

Todo fim de ano, no calor das festas, as pessoas celebram as conquistas do ano que se finda, mas mentalmente também fazem um balanço e renovam as esperanças e promessas para o ano que se inicia. Vêm as férias, o verão? Pouco se avança porque a gente sabe que o ano começa mesmo depois do Carnaval.

Então, resolvi estrear minha coluna aqui no UOL Economia nesse clima de (re)início porque eu bem sei que, para um número considerável de pessoas, a virada de ano e o pós-Carnaval também reverberam momentos de frustração e melancolia diante da percepção de que muitos de objetivos e sonhos ficaram perdidos pelo caminho ou tiveram de ser adiados.

Afinal, qual é o primeiro passo para colocar as finanças em ordem, reiniciar e repaginar a vida financeira? Se todos querem ser felizes e realizar sonhos, o que realmente nos impede de alcançar esses objetivos e qual é a relação disso com as finanças pessoais?