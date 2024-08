Heterodoxo, Galípolo sabe que servidor público não pode impor suas ideias

Galípolo foi presidente do Banco Fator por quatro anos, período em que a instituição se valeu de seu conhecimento no desenho de parcerias público-privadas para coordenar diversos projetos de concessões e privatizações, com destaque para a Linha Amarela do Metrô de São Paulo e a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro).

Livros revelam posição à esquerda

O indicado à presidência do BC formou duradoura parceria com Belluzzo, com o qual divide a paixão futebolística pelo Palmeiras, na produção de um numeroso conjunto de artigos acadêmicos, mas também em publicações da mídia. Mantiveram por um ano sociedade em uma consultoria econômica, na qual, segundo Belluzzo, quem mais trabalhava nos projetos era o sócio.

Com Belluzzo, Galípolo escreveu três livros — "Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo" (2017), "A escassez na abundância capitalista" (2019) e "Dinheiro: o poder da abstração real" (2021). Belluzzo conta que um quarto livro, projeto antigo reunindo entrevistas com intelectuais brasileiros, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não chegou à etapa de final edição, mas há planos de publicá-lo no futuro. O conjunto da obra não permite disfarçar a visão mais heterodoxa e à esquerda.

Ascensão rápida no governo

Conselheiro informal de Lula há décadas, Belluzzo diz não ter sido pela mão dele que Galípolo conheceu o presidente. Fato é que sua ascensão no governo foi rápida. Galípolo esteve presente num dos eventos de Lula com catadores de São Paulo, na época do Natal, em 2021, e no ano seguinte participou da equipe de transição do governo do petista, ocupando, a secretaria-executiva do Ministério da Fazenda, segundo posto da pasta, quando Haddad assumiu se tornou ministro.