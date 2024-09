Mesmo desacelerando agora, expansão no 2º tri leva PIB a 3% no ano

De surpresa em surpresa, a economia brasileira surpreendeu forte -- e positivamente -- no segundo trimestre de 2024. O PIB (Produto Interno Bruto) avançou 1,4% de abril a junho, na comparação com o primeiro trimestre, conforme divulgou o IBGE, nesta terça-feira (3). A média das expectativas entre economistas do setor privado era de um crescimento de 0,9%, no período.



Para ter uma ideia de quanto essa expansão foi robusta, basta observar que a taxa de crescimento anualizada -- que reflete quanto seria a alta da atividade no período de um ano, supondo que o mesmo crescimento do segundo trimestre se repetiria em quatro trimestres -- chegaria a 5,7%. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 3,3% sobre o segundo trimestre de 2023.

Gasto público é o motor

A atividade acelerou em relação ao primeiro trimestre, que teve sua expansão revisada, juntamente com a divulgação do resultado do segundo trimestre, de 0,8% para 1%. Depois de conhecidos os resultados do segundo trimestre, as projeções para o crescimento da economia em 2024 avançaram para 2,5% a 2,7%, com probabilidade de chegar a 3%, o que manteria a marcha de expansão registrada em 2023.

Ainda que mantendo ritmo positivo de crescimento, houve reduções na marcha de expansão do consumo das famílias (de 2,5%, no primeiro trimestre, para 1,3%, no segundo) e dos investimentos (de 3,8%, entre janeiro e março, para 2,1%, de abril a junho).