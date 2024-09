BC aponta economia aquecida para subir juros, mas atividade já desacelera

Embora no governo exista mais otimismo, inclusive com o presidente Lula aguardando crescimento de 3,5% em 2024, há praticamente consenso de que a atividade, depois do segundo trimestre de 2024, entrará em desaceleração no segundo semestre, fazendo com que a atividade encerre o ano com expansão em torno de 3%. Essa provável desaceleração fica mais evidente quando se observa que, se continuasse crescendo no ritmo registrado no primeiro semestre, a alta do PIB no ano ficaria em 5%, acima de 3% ou mesmo de 3,5% agora projetados.

Dólar deve valer menos

Também a diferença entre os juros básicos no Brasil e nos Estados Unidos, agora que o Fed (Federal Reserve, banco central americano) iniciou, com corte de 0,5 ponto, um ciclo de reduções nos Fed Funds, a taxa básica americana, tende a promover uma valorização do real ante o dólar, colaborando para aliviar a inflação à frente.

Ainda restaria saber o que acontecerá mais para meados de 2025 com as altas de preços previstas para os próximos meses, derivadas de eventos climáticos, como a severa estiagem que atinge o país no momento e pressiona tarifas de energia e preços de alimentos. Não consenso, além disso, sobre os impactos da política de juros, que tende a refrear a atividade econômica, sobre aumentos de preços com origem em causas climáticas, cujos efeitos tendem a ser temporários.

Analistas projetam juros mais altos

Nos cálculos dos analistas de mercado, porém, a inflação não está dando trégua e deve exigir mais altas nos juros básicos, para encaminhar a convergência para o centro da meta e ancorar expectativas nessa direção.