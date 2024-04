Dividendos acima da Selic: 5 FIIs para receber um salário mínimo por mês

Nabuco comenta que o fundo aloca nos segmentos residencial, escritórios e loteamentos. A diversificação também está presente nos indexadores, com boa parte do portfólio exposto ao IPCA (inflação) e uma parcela importante atrelada ao CDI (principal indicador da renda fixa).

Mas o fundo não é muito líquido - está abaixo de R$ 1 milhão por dia, atualmente em R$ 534,20 mil - o que pode dificultar a negociação das cotas. Medeiros afirma que o diferencial do WHGR11 é o investimento em desenvolvimento imobiliário. O fundo costuma ser sócio na construção dos prédios residenciais para venda. O analista projeta um dividend yield de 12% para os próximos 12 meses.

RZAT11: um FII travestido de logística

O RZAT11 é o único fundo de tijolo presente na lista. Mas uma estratégia - sale and leaseback - o torna mais parecido com os fundos de papel. Bernardo Sanches, especialista em investimentos do Vai pelos Fundos, explica que nessa estratégia os proprietários vendem seus imóveis para o FII, mas conseguem permanecer no local como inquilinos, com a possibilidade de recomprar o imóvel no longo prazo, no preço inicial da venda.

Os inquilinos têm a obrigação de pagar o aluguel mês a mês, além da inflação mensal. "Isso faz com que o fundo consiga simular um fundo de recebíveis que tem efeito imediato da inflação", aponta Medeiros. "Os contratos de aluguel dos fundos se assemelham a dívidas de crédito", descreve Sanches. O especialista destaca a reposição mensal da inflação, diferente de outros FIIs de tijolo onde o reajuste inflacionário ocorre anualmente.

Para Medeiros, a expectativa é que o RZAT11 entregue dividendos de 11% nos próximos 12 meses. Mas diz que poderia facilmente ultrapassar os 12% com uma inflação acima da meta. "A carteira do fundo tem indexação de IPCA mais 9,23%, um dividendo médio projetado de R$ 1,10 por cota para os próximos 12 meses", calcula Sanches. Bastos adverte que não dá para investir no RZAT11 a qualquer preço. O patamar justo de compra seria até R$ 102, com possibilidade de receber dividendos entre 10% e 11% nos próximos 12 meses.