Dá para substituir ações da Petrobras por junior oils? Veja quem paga mais

Entre as junior oils, uma candidata a pagar dividendos elevados no curto e médio prazo é a Petrorecôncavo (RECV3), segundo os analistas consultados pela coluna. No começo do ano, a companhia tentou uma fusão com a 3R Petroleum (RRRP3) - que não foi para frente por conta de outra proposta de fusão da Enauta com a 3R.

A companhia trabalha com campos maduros onshore - exploração e produção em terra firme, seja em refinarias, terminais de petróleo e gás ou usinas. Segundo Poladian, a Petrorecôncavo produz atualmente cerca de 27 mil barris por dia. A Petrorecôncavo tem um histórico de mais de 20 anos operando campos onshore e ativos com baixa avaliação de risco.

É menos arriscada que rivais. O risco de a empresa não ter uma operação tão eficiente é menor na comparação com a média do setor. "É uma exposição interessante para investidores conservadores", pontua Luan Alves, analista chefe da VG Research. Ele cita que a companhia deve ter um crescimento de 12% ao ano nos próximos 3 anos. "Esperamos R$ 2 bilhões de lucro em 2025 e a perspectiva de se tornar uma forte geradora de caixa e aumento do yield está mantida", afirma.

A empresa tem um endividamento baixo e está sem grandes investimentos pendentes. Por isso, O analista da Meraki Capital acredita que a Petrorecôncavo teria espaço para pagar proventos no curto prazo - a projeção é de um DY entre 8% e 10% em 2024.

Olhando para o futuro, investidores acreditam que a empresa está centrada na geração de caixa, com produção mais estável por conta das operações onshore e um nível de capex (investimento na empresa) menor comparado aos seus pares. "Isso pode resultar em dividendos para os acionistas", destaca Poladian. Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, defende que embora a Petrorecôncavo seja uma alternativa para dividendos, os pagamentos não devem crescer de forma substancial ao longo dos anos. A projeção para 2024 é de um yield de 8,4%.

Outro que espera dividendos elevados da Petrorecôncavo é Alves, da VG Research. Ele calcula um dividend yield de 14% para os papéis RECV3, superior ao retorno em proventos da Petrobras - em que o analista projeta 12%.