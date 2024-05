Agenda de dividendos: Petrobras, Banco do Brasil, Taesa pagam em junho

Ainda entre os maiores valores da primeira quinzena está a Cosan (CSAN3), que também remunera os acionistas com dividendos de R$ 0,45 por ação. Investidores que tinham os papéis da empresa no dia 05 de junho recebem o pagamento no dia 14.

Na segunda quinzena, o maior valor é da Bicicletas Monark (BMKS3), que paga dividendos de R$ 39,26 aos seus investidores no dia 27 de junho. Tem direito aos proventos, acionistas que tinham participação na empresa até o dia 30 de abril.

Vale lembrar que, embora pague proventos elevados, a Bicicletas Monark (BMKS3) é uma companhia de baixa liquidez e com poucos investidores pessoa física na sua base acionária (apenas 603) - o que não a faz essencialmente uma boa escolha para o longo prazo.

Destaque também para a empresa de saneamento Sabesp (SBSP3), que remunera os investidores com juros sobre capital próprio de R$ 1,44 por papel. Fazem jus aos proventos investidores que tinham as ações até o fechamento de 25 de abril. O pagamento ocorre no dia 24 de junho.

E nem só de Petrobras vive o setor de petróleo e gás. Surpreendendo investidores, outra que paga proventos elevados é a Petroreconcavo (RECV3). A companhia remunera os acionistas com JCP de R$ 1,40 no dia 18 de junho. Recebem os proventos, aqueles que tinham as ações até o dia 05 de junho.

Ainda entre as que vão pagar dividendos, estão nomes conhecidos como Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3). A petroleira paga dividendos extraordinários de até R$ 0,88 por ação ordinária e preferencial e dividendos regulares de até R$ 0,57 por papel no dia 20.