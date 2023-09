Em 1985, acontecia o acidente aéreo com o maior número de mortes no mundo envolvendo uma única aeronave. A queda do voo JAL 123, da Japan Airlines, no Japão, matou 520 passageiros e tripulantes. Além deles, duas pessoas envolvidas na inspeção da aeronave se suicidaram, tempos depois.

Histórico

Era a tarde do dia 12 de agosto de 1985. O voo JAL 123 se preparava para partir do Aeroporto Internacional de Tóquio, ou Aeroporto Haneda, rumo a Osaka, também no Japão.