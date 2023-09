Os governos iraniano e o iraquiano travavam uma guerra que colocava em risco a extração e distribuição de petróleo. O conflito envolvia ataques a petroleiros das duas nações na região do Golfo Pérsico.

Estados Unidos estavam em alerta. Embarcações militares norte-americanas marcavam presença no território para garantir o transporte do petróleo em segurança, atendendo aos seus interesses.

Fim do conflito ocorrreu pouco tempo depois. No mês seguinte ao ataque, o conflito entre os dois países do Oriente Médio terminava. O Irã poderia ter levado em consideração para o cessar-fogo o receio de que os EUA estariam somando forças com o Iraque para realizar um ataque.

Governo pagou compensação. Na década seguinte, EUA e Irã fecharam um acordo após um longo processo na Corte Internacional de Justiça. Os norte-americanos aceitaram pagar um montante de US$ 61,8 milhões à época aos familiares das vítimas e expressaram "profundo pesar" pelo ocorrido.

Confusão provocou a tragédia do voo 655

Navio norte-americanos, USS Vincennes perseguia embarcações iranianas no dia do acidente. Um helicóptero de reconhecimento teria sido atingido por tiros disparados de um bote iraniano. O capitão, William C. Rogers III ignorou as ordens para mudar sua rota e manteve a busca aos autores do ataque, entrando em águas iranianas.