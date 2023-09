Há 35 anos, um homem insatisfeito com a política no Brasil sequestrava um avião da Vasp (Viação Aérea São Paulo). Seu objetivo era jogar a aeronave contra o Palácio do Planalto e matar o então presidente José Sarney. Neste ano, o fato ganha um filme, que conta em detalhes a história do sequestro que passou a ser chamado de "11 de Setembro brasileiro", em alusão aos atentados contra as torres gêmeas nos EUA em 2001.

O que aconteceu

O sequestro ocorreu em 29 de setembro de 1988. Na manhã daquele dia, Raimundo Nonato Alves da Conceição embarcava no voo Vasp 375, no aeroporto de Confins (MG). Ele era um tratorista desempregado de 28 anos. O autor do crime se sentia insatisfeito com a situação política do país e os rumos da economia. Ele atribuía esses fatores a José Sarney.