As duas empresas aproveitaram da estrutura do avião da Boeing para experimentarem novas tecnologias. No geral, o motor em teste é fixado ao lado da fuselagem, na parte superior e próximo à cabine. Ali, ele é operado e analisado por uma equipe que fica dentro do avião acompanhando as informações sobre a performance em tempo real.

Porta-aviões aéreo

Recorte de como seria o Boeing 747 configurado como porta-aviões voador Imagem: Domínio Público

Um porta-aviões aéreo chegou a ser cogitado para ser feito a partir de um Boeing 747. Entretanto, ele não saiu do papel.

O objetivo era coletar caças e lançá-los em pleno voo. A ideia contaria com sistema de reabastecimento e duas baias, uma para lançamento e outra para recuperação dos caças.