"Porém, há uma crise de confiança do mercado e dos consumidores. Fornecedores, como os de combustíveis, exigem pagamentos à vista, clientes não antecipam pagamentos e o crédito se torna caro e escasso", diz o advogado Leonardo Ribeiro Dias, especialista em Contencioso, Arbitragem e Insolvência do Marcos Martins Advogados.



Se ela conseguir negociar com os principais credores e manter os pagamentos de fornecedores e arrendadores de aeronaves durante o procedimento do Chapter 11, passageiros e operações não deverão ser afetados

Leonardo Dias, do Marcos Martins Advogados

A recuperação não afeta os direitos dos consumidores em um primeiro momento, segundo o advogado João Quinelato, professor de direito civil do IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Mas uma eventual redução na operação ainda será discutida nos próximos passos do processo.

Do ponto de vista legal, com relação ao arcabouço de proteção das normas dos consumidores, dos usuários, daqueles que têm bilhetes comprados, reservas feitas ou viagens em andamento, todas essas, todas essas compras e essas relações com a Gol continuam sendo regidas de acordo com a normas do direito brasileiro, com as normas do direito do consumidor

João Quinelato, sócio do Quinelato Advogados

Recuperação não significa falência

Nos últimos anos, três grandes empresas aéreas da América Latina passaram pelo processo do Chapter 11. São elas: