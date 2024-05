Presidente do Irã morre: relembre líderes que morreram em acidentes aéreos

Presidentes em exercício

Juvénal Habyarimana (Ruanda) e Cyprien Ntaryamira (Burundi)

A morte dos presidentes Juvénal Habyarimana (Ruanda) e Cyprien Ntaryamira (Burundi) foi uma das mais polêmicas envolvendo presidentes no poder. Durante a aproximação para o pouso no aeroporto de Quigali, capital de Ruanda, o jato Dassault Falcon 50 do governo do país foi atingido por mísseis, caindo no jardim do palácio presidencial.

A bordo, estavam os presidentes do país e do Burundi além de outras dez pessoas, que voltavam em 6 de abril de 1994 de uma convenção na Tanzânia. Ntaryamira estava de carona no voo porque o avião ruandês era mais rápido para garantir o seu retorno, segundo relatos à época.

Era um momento delicado para o país, que passava por uma guerra civil. No dia seguinte ao assassinato do presidente Habyarimana, teve início o Genocídio de Ruanda, que deixou centenas de milhares de pessoas mortas, muitas com golpes de facão.

Muhammad Zia-ul-Haq - Paquistão