Documento mostra problemas em itens não ligados ao voo em avião da Voepass

Um exemplo é a falha em cortinas de algumas janelas. A ocorrência foi aberta no dia 15 de julho, e tinha como data limite para solução o dia 12 de novembro de 2024. Entretanto, isso não quer dizer que o conserto não seria realizado antes desse prazo.

Também havia itens na cabine de comando com problemas. Entre eles, o porta-copos do assento do capitão estava em falta. Do mesmo lado da cabine, o carpete estava rasgado.

Na cabine de passageiros, a luz de leitura de um dos assentos estava quebrada. Ao menos seis assentos estavam quebrados ou com mau funcionamento.

Um dos freios estava inoperante

No dia 8 de agosto, foi relatado que o freio número 4 estaria inoperante. Segundo os manuais da empresa, o avião poderia continuar operando.

Em linhas gerais, os fabricantes determinam a lista mínima de equipamentos que precisam estar operacionais em um voo, e as empresas seguem à risca essas medidas ou impõem normais mais restritivas. Em caso de falha em um ou mais itens, pode haver um prazo ou quantidade de pousos e decolagens que podem ser feitos com eles em falta.