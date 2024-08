Acompanhantes de pessoas com limitações têm desconto de 80% em passagens

Passageiros que acompanham pessoas com deficiência ou com outras necessidades especiais de atendimento têm desconto de ao menos 80% em voos no Brasil. Essa medida é regulamentada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e é válida para todas as passagens emitidas e com origem no Brasil.

Quem tem direito?

Os acompanhantes de PNAEs (Passageiros com Necessidade de Atendimento Especial) podem ter o desconto desde que esses passageiros atendam às seguintes condições, segundo a Anac: