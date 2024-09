Favorito dos milionários, 'Ubercóptero' faz um ano de operação em SP; veja

Já a conexão entre o bairro Cidade Jardim e a Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo, custa a partir de R$ 5.000 por passageiro.

As rotas sazonais de verão, com destino às praias de Juquehy (São Sebastião) e Ilhabela, ambas no litoral norte, custam entre R$ 5.500 e R$ 8.500 por assento. Esse valor depende da quantidade de passageiros, sendo necessário haver ao menos duas reservas por voo.

Experiência de voo

Bairro dos Jardins, em São Paulo: Vista a partir de voo de helicóptero da Revo Imagem: Alexandre Saconi

O UOL realizou um voo em um dos serviços oferecidos pela Revo. Uma rota entre a região da avenida Faria Lima, centro empresarial em São Paulo, e o aeroporto de Guarulhos (SP) dura cerca de 10 minutos de helicóptero, frente às cerca de duas horas e meia de carro dependendo do dia e do horário em que o trajeto será feito.

Bagagens costumam viajar antes por via terrestre. Elas são buscadas por uma equipe da empresa no endereço do passageiro, que apenas precisará embarcar no helicóptero no momento do voo sem se preocupar com os seus pertences.