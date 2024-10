Acidente aéreo com Renato Aragão quase impediu que Os Trapalhões existissem

Entretanto, nessa última etapa, o avião não conseguiu pousar, se acidentando.

Última etapa

Em Recife, Renato Aragão, então um jovem estudante de Direito de apenas 23 anos, embarcou no voo para voltar à cidade de Fortaleza. Ele falou do acidente para a gravação do documentário "Nosso Querido Trapalhão", que celebrou os 50 anos de carreira do humorista.

O intérprete da personagem Didi disse que participava dos jogos universitários em Recife, jogando futebol. Ele estava com um colega, que jogava basquete e, assim como o humorista, não passou da primeira fase da competição.

Foi naquele dia que eles embarcaram em Recife com destino ao Ceará, mas sequer conseguiram concluir a escala em Campina Grande.

A queda

Na noite daquele 5 de setembro de 1958, o Curtiss C-46 Commando de matrícula PP-LDX se aproximava do aeroporto de Campina Grande. Uma forte névoa reduzia a visibilidade, o que atrapalhou a primeira tentativa de pouso.