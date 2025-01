Boeing em chamas: veja filmes em que aviões foram destruídos de verdade

'Tenet'

Câmera instalada em um Boeing 747 mostra momento de colisão real com hangar para o filme 'Tenet' Imagem: Divulgação/Tenet

O longa de espionagem internacional estrelado por John David Washington e Robert Pattinson tem uma das cenas mais impactantes de destruição de uma aeronave do cinema. O diretor Cristopher Nolan, em entrevista à época do lançamento, em 2020, assumiu que comprou um Boeing 747, um dos maiores aviões do mundo, apenas para fazer uma cena de explosão.

No filme, o 747 colide com um hangar também real, causando uma série de explosões. O diretor disse que seria muito melhor comprar o avião em vez de trabalhar com miniaturas e computação gráfica.

Ao final, o prédio e o avião foram destruídos, e a cena se tornou uma das mais impactantes do longa. Embora os valores exatos não tenham sido revelados, um Boeing 747 usado pode ser encontrado por cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação atual), dependendo do modelo e do uso, enquanto um novo custa acima de US$ 400 milhões (R$ 6,7 bilhões).

'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge'