Trump corta bolo com nova pintura do Força Aérea Um e reacende polêmica

No início de seu segundo mandato, Donald Trump, presidente dos EUA, participou de uma cena inusitada durante o baile de posse como comandante em chefe. Em um momento da celebração, ele usou uma espada para cortar um bolo.

Mas não foi essa a cena que que se destacou para alguns. Acima do bolo, estava uma réplica do Força Aérea Um, o avião presidencial dos Estados Unidos, com o design favorito do presidente, bem diferente do atual.

A mudança na pintura da aeronave presidencial tem sido motivo de debates desde seu anúncio inicial, gerando discussões sobre tradição, estética e identidade nacional.