Dólar fecha a R$ 5,035 com guerra e após dados de varejo dos EUA; Bolsa cai

O mercado acompanha a divulgação dos dados mais fortes do que o esperado dos Estados Unidos. Investidores também monitoram a guerra no Oriente Médio e aguardam por falas do chair do Federal Reserve (Fed; banco central dos EUA), Jerome Powell.

Dados divulgados mais cedo mostraram que as vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em setembro, à medida que as famílias aceleraram as compras de veículos e gastaram mais em restaurantes e bares, sugerindo que a economia encerrou o terceiro trimestre com força.

Leituras que mostram resiliência da atividade costumam impulsionar apostas em juros mais altos por mais tempo. É preciso restringir a economia para controlar a inflação - se a economia está bem, o aperto pode durar mais tempo. Custos de empréstimo elevados nos EUA, por sua vez, costumam redirecionar investimentos de mercados emergentes para o seguro mercado de renda fixa norte-americano.

Nesse contexto, o mercado aguarda discurso do chair do Fed, Jerome Powell, agendado para quinta-feira (19). Isso pode oferecer mais pistas sobre a trajetória de política monetária.

Guerra também tem impactos. "Ainda há a pauta do conflito no Oriente Médio permeando os negócios, mas de forma marginal", acrescentou Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. Os bombardeios a Gaza continuaram durante a última noite, enquanto Israel — que iniciou uma intensa campanha de ataques contra o enclave após o ataque do Hamas em 7 de outubro — segue impedindo a entrega de ajuda humanitária a civis.

O foco do mercado fica agora sobre os esforços da comunidade internacional para conter o conflito, com destaque para a visita do presidente dos EUA, Joe Biden, a Israel, marcada para quarta-feira (18).