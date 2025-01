Dólar oscila sem rumo definido nesta segunda-feira

Ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos preocupa o mercado. As sinalizações de que a política monetária do Federal Reserve deve limitar os cortes das taxas em 2025 também inibem a desvalorização do dólar ante o real e outras moedas. As apostas surgem em meio a dados que mostram o mercado de trabalho norte-americano resiliente, o que pode resultar em mais inflação nos EUA e, consequentemente, exigir juros maiores para conter o avanço dos preços.

Moeda norte-americana tem desvalorização ante o real em 2025. Entre a virada do ano e a última sexta-feira, o dólar acumulava baixa de 1,26%. No período, a cotação caiu de R$ 6,18 para R$ 6,10.

Cotação da moeda para viajantes também apresenta estabilidade. Negociado a partir das 10h, o dólar turismo tem baixa oscilação desde a abertura. Às 11h13, a divisa variava 0,16% e era vendida por R$ 6,352.

Bolsa

Ibovespa abre a semana em leve alta. A variação positiva do principal índice acionário brasileiro surge após a queda de 0,77% registrada na sexta-feira (10). Às 10h17, o índice oscilava 0,14%, aos 119.018,41 pontos. O volume de negócios da sessão superava os R$ 530 milhões.

Ações da Petz (Petz) lideram os ganhos do dia. As ações da rede produtos destinados a animais saltam mais de 7% nesta segunda-feira. Contribui para o resultado a informação de que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deve aprovar a fusão entre a empresa e a Cobasi ainda no primeiro trimestre, conforme publicação do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.