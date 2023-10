Dólar cai a R$ 5,031 com incertezas sobre a guerra; Bolsa também recua

O que aconteceu

Avanço da guerra no Oriente Médio preocupa investidores. Na quinta (19), Israel arrasou um distrito ao norte de Gaza, depois de dar aos moradores um alerta com apenas meia hora de antecedência ao ataque. Segundo o grupo extremista Hamas, o bombardeio atingiu uma igreja cristã ortodoxa onde pessoas estavam abrigadas.

Tropas israelenses estão reunidas na fronteira com Gaza, aguardando invasão. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse a soldados que em breve eles verão o território palestino "de dentro", segundo comunicado divulgado ontem. Vocês veem Gaza agora à distância, mas logo a verão de dentro. A ordem virá. Se organizem e estejam prontos", avisou.

Mercado teme que conflito se espalhe para outros países, como o Líbano. Desde o último dia 7, os confrontos na fronteira entre Israel e Líbano deixaram quase 20 mortos, em sua maioria combatentes, além de um jornalista da agência Reuters e dois civis. Do lado israelense, ao menos três pessoas morreram. "

"O maior medo dos investidores e eu diria que do mundo, é este conflito se espalhar para outros países e ampliar a frente de combate com o grupo Hezbollah, abrindo dois frontes para Israel combater", diz Gustavo Biserra, analista da Nova Futura Investimentos.

Juros nos EUA acompanham momento. "Com essa tensão no ar vimos o ouro renovar máximas e os títulos americanos de 30 anos superarem os 5%, além de acompanhar o Ibovespa recuar mais de 2%", afirma Biserra. Como os títulos americanos são uns dos investimentos mais seguros do mundo, fundos de todo o mundo retiram o dinheiro de lugares mais arriscados - como a Bolsa brasileira - e levam para os EUA. "O investidor tem a possibilidade de ganhar em dólar mais de 5% ao ano com os títulos do tesouro, teoricamente, mais seguros do mundo", afirma ele.

O papel da Petrobras caiu 1,28%. A estatal anunciou aumento do preço do diesel (R$0,25) e um leve desconto no preço da gasolina (R$0,12), fato que fez o papel da estatal recuar.