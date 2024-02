Bolsa sobe mais de 2% e supera os 130 mil pontos; dólar cai a R$ 4,963

O que aconteceu

Dólar teve ajuste técnico após 'estresse' e alta na véspera. Analistas atribuem a queda de hoje a um movimento natural após os ganhos das últimas sessões. Ontem, o mercado reagiu às falas de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve), que havia dito no domingo (4) que o Banco Central americano deveria ser "prudente" ao decidir quando cortar os juros, hoje entre 5,25% e 5,5% ao ano.

Mercado também repercutiu ata da última reunião do Copom. O documento reforça que as incertezas exteriores justificam a cautela adotada na redução dos juros básicos (Selic), que caíram para 11,25% ao ano na semana passada. "O BC continua com sua abordagem prudente e relativamente muito confortável com a estratégia atual", disse à Reuters Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Manutenção do atual ritmo de queda da Selic beneficia o real. O fato de o BC sinalizar um novo corte de 0,5 ponto mantém a atratividade do real para o investidor estrangeiro que faz "carry trade". É uma estratégia que consiste em tomar empréstimos em países de taxas baixas (como os EUA, por exemplo) e investir o dinheiro em mercados mais rentáveis, com o objetivo de lucrar com o diferencial de juros.

O BC manteve a sinalização de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa Selic nas próximas reuniões, sem surpresas em relação ao comunicado divulgado semana passada. Deixou claro mais uma vez a preocupação com pressões inflacionárias globais e com a inflação de serviços no Brasil, que mostra resiliência, segundo o Copom.

Fabio Louzada, economista e fundador da Eu me banco

(*Com Reuters)