Bolsa cai mais de 1%, puxada por tombo da Petrobras; dólar sobe a R$ 4,97

O que aconteceu

Mercado repercutiu PIB dos EUA, que foi revisado para baixo. O crescimento econômico entre outubro e dezembro de 2023 passou de 3,3% para 3,2%, mostrando que os EUA avançaram em um ritmo sólido no quarto trimestre diante dos fortes gastos dos consumidores. Apesar da alteração, o PIB de 2023 permaneceu em 2,5%, o que representa aceleração em relação a 2022 (1,9%).

Investidores agora esperam por dados da inflação americana. Leituras recentes indicaram resiliência da atividade econômica, além de inflação mais alta do que a projetada. "Os mercados devem continuar em modo de espera até haver maior confiança de que a batalha contra a inflação será ganha", disse à Reuters Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank. O índice PCE será divulgado amanhã (29).

Queda do petróleo e falas de Prates impactaram Petrobras. O presidente da companhia, Jean Paul Prates, disse em entrevista à Bloomberg que a Petrobras será mais "cautelosa" no pagamento de dividendos extraordinários, à medida que busca se tornar uma potência de energia renovável. Somadas à queda do petróleo, as declarações impactaram os papéis da estatal — e, por consequência, o Ibovespa.

O destaque fica para a queda de mais de 5% das ações da Petrobras. [Jean Paul] Prates comentou que a empresa deve ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos, já que busca a mudança para a energia verde e está negociando com Mubadala [Investment Company] sobre a refinaria de Mataripe (BA). A fala não agradou aos investidores, que estão à espera de dividendos extraordinários.

Leandro Petrokas, mestre em finanças e sócio da Quantzed

