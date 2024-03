Dólar cai a R$ 4,945 com falas do presidente do Fed sobre juros; Bolsa sobe

O que aconteceu

Mercado repercute discurso do presidente do BC dos EUA. Jerome Powell, do Fed (Federal Reserve), disse ao Congresso americano que "provavelmente será apropriado" cortar os juros ainda em 2024 — mas apenas se a economia "evoluir conforme o esperado". "Nosso foco é o pleno emprego e a estabilidade de preços, e os dados afetam as perspectivas", explicou.

Possível queda nos juros americanos deve beneficiar o real. Isso acontece porque, com juros elevados, os investidores redirecionam recursos para o mercado de renda fixa dos EUA, considerado muito seguro. Por outro lado, sinais de que o Fed vai começar a reduzir os juros em breve tendem a impulsionar moedas mais arriscadas, porém mais rentáveis, como o real.

Números da indústria no Brasil surpreenderam positivamente. A produção industrial caiu 1,6% em janeiro ante dezembro — valor idêntico à mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que citavam desde uma queda de 2,2% a alta de 0,1%. Em relação a janeiro de 2023, a produção subiu 3,60%, acima da mediana positiva de 3%.

Segue a expectativa por novos dados de emprego nos EUA. Espera-se que o relatório de criação de vagas fora do setor agrícola (payroll), que sai na sexta (8), mostre a abertura de 200 mil empregos em fevereiro. Se os dados vierem acima do esperado, isso deve alongar a expectativa do prazo para reduzir os juros nos EUA — o que pode impulsionar o dólar.