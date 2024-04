Dólar fecha cotado a R$ 5,116 após prévia da inflação no Brasil; Bolsa sobe

"A chance de o Fed começar a cortar de juros em setembro voltou ao radar", afirmou Helena Veronese, economista-chefe da B. Side. Na véspera, dados mais fortes do que o esperado da inflação medida pelo PCE no primeiro trimestre levaram participantes do mercado a adiar as apostas sobre o momento do primeiro afrouxamento do Fed para novembro ou até dezembro.

"Rendimento dos Treasuries lá fora perde o fôlego, e o dólar usualmente acompanha", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital. As taxas dos Treasuries de dez anos, referência global para investimentos, aceleraram a queda depois que dados mostraram que a inflação nos Estados Unidos aumentou moderadamente em março, ficando em linha com as expectativas do mercado.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)