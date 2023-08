Japa, bolo, açaí: veja opções de franquias de comida a partir de R$ 9 mil

Quer ser dono de uma franquia de alimentação? O UOL selecionou 12 opções de franquia com investimento de R$ 9.mil até R$ 200 mil.

Setor em expansão

O segmento de franquias de alimentação faturou R$ 51,9 bilhões em 2022 (18% a mais do que em 2021). O número de unidades cresceu 9%, chegando a mais de 40 mil, e o número de redes aumentou 5%, com 857 marcas. No 1º trimestre de 2023, o segmento cresceu 20%. Os dados são da Pesquisa de Food Service 2023, uma parceria da ABF (Associação Brasileira de Franchising) com a Galunion, consultoria especializada em alimentação.